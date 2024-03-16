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Руслан Литвинов: в «Спартаке» лучшие вратари в РПЛ, к ним не может быть вопросов

Руслан Литвинов: в «Спартаке» лучшие вратари в РПЛ, к ним не может быть вопросов
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о вратарях красно-белых Александре Селихове и Александре Максименко.

«Разницы между Селиховым и Максименко особо не замечаю. Это два опытных и великолепных вратаря, которые много поиграли за «Спартак». Доверие к обоим вратарям одинаковое. В матче с «Оренбургом» Саша Селихов доказал это — сделал много сейвов. Винить его в пропущенном голе не вижу смысла, потому что там был рикошет, с таким тяжело справиться. Что касается информации о возможных новых вратарях в команде, то могу сказать, что у нас лучшие вратари в РПЛ, к ним даже не может быть вопросов», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место.

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