Литвинов: не могу представить «Спартак» без Промеса — для меня он лидер и кумир

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию с арестом в ОАЭ нападающего команды Квинси Промеса.

«Я не могу представить «Спартак» без Промеса, он столько лет в клубе. Квинси — один из лидеров нашей команды, поэтому даже не хочется представлять. Все переживают и надеются, что он вернётся.

Для меня он лидер, кумир. Когда я был в академии, Промес уже был для нас звездой, он ей и остаётся», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.