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Луис Энрике высказался о своём будущем в «ПСЖ»

Луис Энрике высказался о своём будущем в «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о своём будущем в парижском клубе.

«Я очень счастлив в «ПСЖ». С тех пор как я присоединился к клубу, я чувствую любовь со стороны президента и правления команды. Мы все работаем над долгосрочным проектом. Всё идёт хорошо», – приводит слова Энрике BeLN Sports.

Действующий контракт Луиса с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Французский клуб испанский специалист возглавил 5 июля 2023-го.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Луис Энрике может вернуться на пост главного тренера «Барселоны». Отметим, что ранее в своей карьере Энрике работал с «Барселоной». Он возглавлял каталонский клуб с 2014 по 2017 год и помог сине-гранатовым выиграть чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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