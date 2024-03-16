Дмитрий Черышев: мы продолжим видеть голы от Захаряна, только не нужно на него давить

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев высказался об игре полузащитника сборной России Арсена Захаряна в составе испанского «Реала Сосьедад».

«Не считаю, что у Захаряна была чёрная полоса в Испании до вчерашнего гола. Он нормально работает, парень старается, двигается, работает. Арсен будет прогрессировать, просто не надо на него давить, чтобы он был более открыт и раскрепощён. В России говорят: «Арсен опять не забил, опять не отдал, не играет». Не надо этого. Нужно помогать. Вот, голы пришли, ведь всему своё время. Мы продолжим видеть голы от Захаряна, только не нужно на него давить», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, вчера, 15 марта, в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад».