Кафанов выделил Лунёва и Сафонова как основных вратарей сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался насчёт того, кто является первым номером национальной команды на данный момент.

«Сейчас не скажу. Если бы мы играли в еврокубках или Лунёв играл бы в чемпионате России, я бы на этот вопрос ответил. Но поскольку вратари из чемпионата России не играют в европейских турнирах, то и сравнивать некорректно. Андрей Лунёв проводит очень хороший длинный отрезок, начиная с сентября. Играет в команде, которая участвует в еврокубках и провела там много матчей. Поэтому только здесь, на месте, можно будет посмотреть и сравнить их. Недельный сбор всё покажет. Если уж говорить открыто, Матвей Сафонов и Андрей Лунёв сегодня — два вратаря, которые рассматриваются на предстоящие два матча», – приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В состав сборной России на мартовские матчи были вызваны четыре вратаря — Андрей Лунёв («Карабах»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».