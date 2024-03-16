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Кафанов выделил Лунёва и Сафонова как основных вратарей сборной России

Кафанов выделил Лунёва и Сафонова как основных вратарей сборной России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался насчёт того, кто является первым номером национальной команды на данный момент.

«Сейчас не скажу. Если бы мы играли в еврокубках или Лунёв играл бы в чемпионате России, я бы на этот вопрос ответил. Но поскольку вратари из чемпионата России не играют в европейских турнирах, то и сравнивать некорректно. Андрей Лунёв проводит очень хороший длинный отрезок, начиная с сентября. Играет в команде, которая участвует в еврокубках и провела там много матчей. Поэтому только здесь, на месте, можно будет посмотреть и сравнить их. Недельный сбор всё покажет. Если уж говорить открыто, Матвей Сафонов и Андрей Лунёв сегодня — два вратаря, которые рассматриваются на предстоящие два матча», – приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В состав сборной России на мартовские матчи были вызваны четыре вратаря — Андрей Лунёв («Карабах»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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