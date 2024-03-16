«Ковентри» вырвал победу у «Вулверхэмптона» и выбил команду АПЛ из Кубка в фееричном матче

Завершился матч четвертьфинала Кубка Англии между командой Чемпионшипа «Ковентри Сити» и «Вулверхэмптоном», выступающим в английской Премьер-Лиге. Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Гости одержали победу со счётом 3:2 и прошли в полуфинал турнира. «Вулверхэмптон» выбыл из Кубка Англии.
Первый мяч был забит на 53-й минуте, когда нападающий Эллис Симмс вывел «Ковентри» вперёд с передачи Лиама Китчинга. На 84-й минуте защитник «Вулверхэмптона» Райан Аит-Нури сравнял счёт. Спустя несколько минут защитник Уго Буэно отправил второй мяч в ворота «Ковентри». Ему ассистировал Аит-Нури.
На 90+7-й минуте Симмс оформил дубль и сделал счёт 2:2. Голевая в активе Бобби Томаса. На 90+10-й минуте нападающий «Ковентри» Хаджи Райт забил победный мяч с передачи Симмса.
- 16 марта 2024
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