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«Ковентри» вырвал победу у «Вулверхэмптона» и выбил команду АПЛ из Кубка в фееричном матче

«Ковентри» вырвал победу у «Вулверхэмптона» и выбил команду АПЛ из Кубка в фееричном матче
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Завершился матч четвертьфинала Кубка Англии между командой Чемпионшипа «Ковентри Сити» и «Вулверхэмптоном», выступающим в английской Премьер-Лиге. Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Гости одержали победу со счётом 3:2 и прошли в полуфинал турнира. «Вулверхэмптон» выбыл из Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 15:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 3
Ковентри Сити
Ковентри
0:1 Симмс – 53'     1:1 Аит-Нури – 83'     2:1 Буэно – 88'     2:2 Симмс – 90+7'     2:3 Райт – 90+10'    

Первый мяч был забит на 53-й минуте, когда нападающий Эллис Симмс вывел «Ковентри» вперёд с передачи Лиама Китчинга. На 84-й минуте защитник «Вулверхэмптона» Райан Аит-Нури сравнял счёт. Спустя несколько минут защитник Уго Буэно отправил второй мяч в ворота «Ковентри». Ему ассистировал Аит-Нури.

На 90+7-й минуте Симмс оформил дубль и сделал счёт 2:2. Голевая в активе Бобби Томаса. На 90+10-й минуте нападающий «Ковентри» Хаджи Райт забил победный мяч с передачи Симмса.

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