Кирилл Панченко прокомментировал нынешнюю победную серию «Химок»

34-летний нападающий подмосковных «Химок» Кирилл Панченко поделился впечатлениями от успешного старта команды после зимней паузы.

«Мы очень хорошо провели сборы, выполнили всё, что запланировал тренерский штаб. Сейчас пожинаем плоды своей работы — три победы из трёх возможных, одна из которых в Кубке над одним из лидеров Российской Премьер-Лиги «Краснодаром». К тому же команда не пропустила ни одного мяча во всех этих играх. Мы в отличной форме после зимней паузы», — приводит слова Панченко Legalbet.

После возобновления Мелбет Первой лиги «Химки» одержали победы в матчах с «Тюменью» (3:0) и астраханским «Волгарём» (2:0). Во вторник, 12 марта, подмосковная команда сенсационно выбила «Краснодар» из Фонбет Кубка России. Подопечные Андрея Талалаева выиграли со счётом 2:0.