Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Панченко прокомментировал нынешнюю победную серию «Химок»

Кирилл Панченко прокомментировал нынешнюю победную серию «Химок»
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний нападающий подмосковных «Химок» Кирилл Панченко поделился впечатлениями от успешного старта команды после зимней паузы.

«Мы очень хорошо провели сборы, выполнили всё, что запланировал тренерский штаб. Сейчас пожинаем плоды своей работы — три победы из трёх возможных, одна из которых в Кубке над одним из лидеров Российской Премьер-Лиги «Краснодаром». К тому же команда не пропустила ни одного мяча во всех этих играх. Мы в отличной форме после зимней паузы», — приводит слова Панченко Legalbet.

После возобновления Мелбет Первой лиги «Химки» одержали победы в матчах с «Тюменью» (3:0) и астраханским «Волгарём» (2:0). Во вторник, 12 марта, подмосковная команда сенсационно выбила «Краснодар» из Фонбет Кубка России. Подопечные Андрея Талалаева выиграли со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    
Материалы по теме
Спортдир «Ростова»: «Химки» прошли «Краснодар» и всем всё доказали — будет непросто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android