«Лаутаро знает, что это футбол». Агент Мартинеса — о промахе в серии пенальти с «Атлетико»

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался о нереализованном 11-метровом ударе в серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2, 2:3 по пенальти). Первая встреча соперников закончилась минимальной победой миланцев — 1:0.

«Он сильный человек. Он знает, что это футбол. Есть большое разочарование, но он счастлив в «Интере», где чувствует ответственность капитана.

После разочарования в матче с «Атлетико» нам нужно сосредоточиться на следующей цели и снова нацелиться на Лигу чемпионов в следующем сезоне. Вся команда нуждается в усилении, и это соревнование также является финансовой целью, поскольку клубам нужны деньги», — приводит слова агента Football Italia.

Мартинес выступает за «Интер» на протяжении шести лет (с 2018 года). В нынешнем сезоне аргентинский форвард провёл за «нерадзурри» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланский клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.