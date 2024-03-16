Берлинский «Унион» обыграл «Вердер», «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 16 марта, состоялись очередные матчи в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. В Берлине местный «Унион» принимал бременский «Вердер». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

В составе «Униона» забитыми мячами отметились бельгиец Йорбе Вертессен и американец Бренден Ааронсон. Единственный гол «Вердера» на счету защитника Митчелла-Элии Вайзера.

В параллельном матче встречались «Вольфсбург» и «Аугсбург». Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.

Хозяева поля вышли вперёд уже на девятой минуте благодаря голу Патрика Виммера, однако на 45-й минуте автор забитого мяча был удалён с поля. Получив численное преимущество футболисты гостей смогли забить три гола. Их авторами стали Арне Майер и дважды отличился Кристиян Якич.

В ещё одном матче между собой играли «Хайденхайм» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Команды не сумели выявить победителя, забив по одному голу.

Отличились Робин Хак («Боруссия» М) и Эрен Динкчи («Хайденхайм»).

Также сегодня состоялся матч «Майнц» — «Бохум». Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0. Автором двух забитых мячей стал нападающий Жонатан Буркардт.