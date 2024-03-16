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Берлинский «Унион» обыграл «Вердер», «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу»

Берлинский «Унион» обыграл «Вердер», «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу»
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Сегодня, 16 марта, состоялись очередные матчи в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. В Берлине местный «Унион» принимал бременский «Вердер». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Вердер
Бремен
1:0 Вертессен – 50'     2:0 Ааронсон – 52'     2:1 Вайзер – 63'    

В составе «Униона» забитыми мячами отметились бельгиец Йорбе Вертессен и американец Бренден Ааронсон. Единственный гол «Вердера» на счету защитника Митчелла-Элии Вайзера.

В параллельном матче встречались «Вольфсбург» и «Аугсбург». Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 3
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Виммер – 9'     1:1 Майер – 45+2'     1:2 Якич – 61'     1:3 Якич – 79'    
Удаления: Виммер – 45' / нет

Хозяева поля вышли вперёд уже на девятой минуте благодаря голу Патрика Виммера, однако на 45-й минуте автор забитого мяча был удалён с поля. Получив численное преимущество футболисты гостей смогли забить три гола. Их авторами стали Арне Майер и дважды отличился Кристиян Якич.

В ещё одном матче между собой играли «Хайденхайм» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Команды не сумели выявить победителя, забив по одному голу.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Хак – 9'     1:1 Динкчи – 66'    

Отличились Робин Хак («Боруссия» М) и Эрен Динкчи («Хайденхайм»).

Также сегодня состоялся матч «Майнц» — «Бохум». Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0. Автором двух забитых мячей стал нападающий Жонатан Буркардт.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Буркардт – 45+3'     2:0 Буркардт – 71'    
Турнирная таблица Бундеслиги
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