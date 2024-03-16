Шалимов: у «Спартака» нет взаимодействия форвардов, Соболев и Угальде играли сами по себе

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

«У „Спартака“ нет взаимодействия форвардов, Соболев и Угальде играли сами по себе. Но Соболев при этом имел моменты – в первом случае хорошо открылся и ударил в перекладину, а затем забил после паса с фланга.

Во втором тайме произошла перестановка – с выходом Мозеса Зиньковского перевели на правый фланг, а Виктор играл слева. Абаскаль говорит о том, что дали Зиньковскому свободу и острота пошла от него, но Антон и в целом был достаточно заметен, а слева у него есть опция выхода под удар в центр. На мой взгляд, Зиньковскому удобно именно с левого фланга», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».