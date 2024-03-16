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Шалимов: у «Спартака» нет взаимодействия форвардов, Соболев и Угальде играли сами по себе

Шалимов: у «Спартака» нет взаимодействия форвардов, Соболев и Угальде играли сами по себе
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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«У „Спартака“ нет взаимодействия форвардов, Соболев и Угальде играли сами по себе. Но Соболев при этом имел моменты – в первом случае хорошо открылся и ударил в перекладину, а затем забил после паса с фланга.

Во втором тайме произошла перестановка – с выходом Мозеса Зиньковского перевели на правый фланг, а Виктор играл слева. Абаскаль говорит о том, что дали Зиньковскому свободу и острота пошла от него, но Антон и в целом был достаточно заметен, а слева у него есть опция выхода под удар в центр. На мой взгляд, Зиньковскому удобно именно с левого фланга», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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