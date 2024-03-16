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«Бёрнли» в большинстве переиграл «Брентфорд», «Лутон» вырвал ничью у «Ноттингема»

Сегодня, 16 марта, состоялись два матча в 29-м туре английской Премьер-лиги. В одном из них «Бёрнли» принимал на своём стадионе «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу — 2:1.

В начале первого тайма испанский защитник гостей Серхио Регилон получил прямую красную карточку за фол в штрафной площади и оставил свою команду в меньшинстве. Игрок «Бёрнли» Якоб Бруун Ларсен был точен с 11-метровой отметки. На 62-й минуте нападающий Датро Фофана удвоил преимущество хозяев. На 83-й минуте защитник «Брентфорда» Кристоффер Аер отыграл один мяч.

В параллельном матче играли «Лутон Таун» и «Ноттнгем Форест». Хозяева поля смогли вырвать ничью благодаря голу в концовке встречи — 1:1.

На 34-й минуте нападающий «Ноттингема» Крис Вуд вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте полузащитник «Лутона» Люк Берри сравнял счёт.