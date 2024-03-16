«Бёрнли» в большинстве переиграл «Брентфорд», «Лутон» вырвал ничью у «Ноттингема»

Сегодня, 16 марта, состоялись два матча в 29-м туре английской Премьер-лиги. В одном из них «Бёрнли» принимал на своём стадионе «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу — 2:1.
В начале первого тайма испанский защитник гостей Серхио Регилон получил прямую красную карточку за фол в штрафной площади и оставил свою команду в меньшинстве. Игрок «Бёрнли» Якоб Бруун Ларсен был точен с 11-метровой отметки. На 62-й минуте нападающий Датро Фофана удвоил преимущество хозяев. На 83-й минуте защитник «Брентфорда» Кристоффер Аер отыграл один мяч.
В параллельном матче играли «Лутон Таун» и «Ноттнгем Форест». Хозяева поля смогли вырвать ничью благодаря голу в концовке встречи — 1:1.
На 34-й минуте нападающий «Ноттингема» Крис Вуд вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте полузащитник «Лутона» Люк Берри сравнял счёт.
- 16 марта 2024
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:05
-
19:52
-
19:44
-
19:39
-
19:36
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
19:20
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:47
-
18:35
-
18:33
-
18:23
-
18:23
-
18:21
-
18:19
-
18:09
-
18:06
-
17:55
-
17:53
-
17:50
-
17:43
-
17:42
-
17:27