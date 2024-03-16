Дубль Винисиуса и ассистентский хет-трик Вальверде помогли «Реалу» одолеть «Осасуну»

Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретились «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Гости одержали победу со счётом 4:2.

На четвёртой минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя лишь три минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт. Ему ассистировал Хорхе Эррандо. На 18-й минуте защитник Дани Карвахаль отправил второй мяч в ворота «Осасуны» с передачи Федерико Вальверде.

На 61-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас увеличил преимущество команды. Голевая снова в активе Вальверде. Спустя три минуты Винисиус Жуниор оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Вальверде отметился хет-триком из ассистов. В компенсированное время второго тайма полузащитник «Осасуны» Икер Муньос установил окончательный счёт встречи с передачи Хесуса Аресо.

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Благодаря этой победе «Реал» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 72 очка в 29 играх. «Осасуна» находится на 10-й позиции с 36 очками после аналогичного количества встреч.