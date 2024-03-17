«Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию мирового футбола, выиграв 29 матчей кряду

Вчера, 16 марта, «Аль-Хиляль» одержал победу над «Дамаком» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Благодаря этому успеху команда продлила свою рекордную победную серию мирового футбола. Клуб из Эр-Рияда выиграл 29 матчей кряду во всех турнирах.

Ранее рекорд принадлежал валлийской команде «Нью-Сейнтс», которая в сезоне-2016/2017 одержала 27 побед подряд. Напомним, «Аль-Хиляль» обыграл «Дамак» со счётом 2:1. Встреча прошла в Эр-Рияде. В составе хозяев отличились Салем Аль-Давсари и Майкл.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 68 очков после 24 матчей. «Дамак» находится на седьмой строчке, заработав 34 очка.