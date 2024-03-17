Президент «Лацио» не поддержал Иммобиле после инцидента с нападением

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал нападение на форварда команды Чиро Иммобиле и его семью.

«Это случается со мной каждый день. Я 20 лет живу под охраной, столько угроз смерти каждый день. Но я не поднимаю эту шумиху», — приводит слова Лотито Calciomercato.com.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что группа людей подкараулила Иммобиле и его жену перед школой, где учится их сын, и начала оскорблять футболиста. Сообщалось, что также имело место физическое насилие, однако подробности не уточняются. При этом подчёркивается, что это не единичный случай агрессивного поведения со стороны фанатов по отношению к Иммобиле и его семье.

В текущем сезоне Серии А на счету Иммобиле шесть голов и один ассист в 25 матчах.