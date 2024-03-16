Corriere della Sera: Иммобиле намерен покинуть «Лацио» из-за нападков со стороны фанатов

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет покинуть клуб, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, желание 34-летнего футболиста связанно с напряженными отношениями с болельщиками и нападками на него после ухода главного тренера Маурицио Сарри, который был уволен 13 марта.

Ранее сообщалось, что группа людей подкараулила Иммобиле и его жену перед школой, где учится их сын, и начала оскорблять футболиста. Также имело место физическое насилие, однако подробности не уточняются.

Подчёркивается, что были и другие эпизоды проявления агрессии в адрес нападающего и его семьи. Например, один из фанатов «Лацио» оскорбил Иммобиле, когда тот находился в автомобиле со своим четырёхлетним сыном. Зафиксирован случай, когда поклонники римского клуба оскорбляли жену Иммобиле в тот момент, когда игрока не было рядом с ней.

Иммобиле перешел в «Лацио» из «Севильи» в июле 2016 года. Сумма трансфера составила € 9,45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 7 млн.

В нынешнем сезоне Иммобиле сыграл 34 матча, забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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