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Российский вратарь Баклов объяснил, зачем принял гражданство Таджикистана

Российский вратарь Баклов объяснил, зачем принял гражданство Таджикистана
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Голкипер «Уфы» Олег Баклов рассказал о причинах, по которым оформил гражданство Таджикистана.

«Тут сошлось много факторов. Я думал об этом. Шансов попасть в сборную России ничтожно мало — нужно быть первым номером в клубе РПЛ, постоянно играть на высоком уровне, чтобы тебя видели. Вторую и Первую лиги мы не берём — оттуда не вызывают. К тому же мы не знаем, когда Россию вернут в международные соревнования. Мне кажется, к этому моменту моя карьера уже закончится. А Таджикистан — моя историческая родина, я там родился. В раннем детстве оттуда уехал», — рассказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

29-летний вратарь Олег Баклов перешёл в выступающую в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги «Уфу» в июле 2023 года на правах свободного агента из екатеринбургского «Урала». В 23 матчах во всех турнирах в текущем сезоне голкипер пропустил 12 голов, 13 матчей завершив «всухую».

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