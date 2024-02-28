Газизов — о вылете «Уфы» из РПЛ: хоккейное лобби победило. Они не хотели конкуренции

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вспомнил вылет команды из Российской Премьер-Лиги в 2022 году. Ныне функционер занимает аналогичную должность в махачкалинском «Динамо», а «Уфа» выступает в ЛЕОН-Второй лиге.

«Ощущаю, что мог что-то сделать. Было несколько решений, не хватило моей резкости. Стал чуть мягче, но сейчас вернул её обратно. Назвать несколько решений, которые помогли бы «Уфе» не вылететь? Нет, никогда не скажу. Это знают люди, которые тогда работали. Нужно было принимать решения перед последним матчем с «Оренбургом». Оно было, я его отменил для себя.

Через сколько «Уфа» может вернуться в РПЛ? Там нарушена системность. Она [заключается] не в том, что есть я или меня нет. У нас была самая мощная в Уфе система выращивания кадров. От нас уходили люди, было замещение. По всем параметрам, это касается тренеров, игроков, специалистов. Кадровая политика была мощнейшая, её просто нарушили. Хоккей победил. Хоккейное лобби победило. Я отношусь к ним с большим уважением, но все знают, что хоккейное лобби в республике не хочет, чтобы был кто-то, кто составит им конкуренцию. В болельщицком плане, ещё каких-то вещах.

Нужно будет принимать решение по стадиону. Когда оно придёт, это будет стоить сумасшедших денег. А их, к сожалению, пока просто нет… Знаю очень много меценатов в республике, которые были готовы вложить деньги. Мы вместе приходили к самым-самым, но этого не дали [cделать]. Почему? Видать, было не до этого. Потом ковид, ещё что-то. Если сохранят школу, будет преемственность, то всё будет нормально», — сказал Газизов на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

В Континентальной хоккейной лиге Уфу представляет «Салават Юлаев».