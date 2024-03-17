Вратарь «Уфы» Баклов: сейчас моего уровня достаточно, чтобы играть в РПЛ

Выступающий за «Уфу» в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги экс-голкипер «Урала» Олег Баклов оценил свой текущий уровень.

«Первые два с половиной года я всегда был в заявке вторым вратарём. Меня изначально брали в команду в этом качестве — сменщиком для опытного Ярослава Годзюра. Я же перешёл в «Урал» прямиком из Второй лиги. На тот момент мой уровень точно не соответствовал первому номеру в клубе РПЛ. Но спустя время, после работы с Ярославом и с помощью тренера по вратарям, я вышел на тот уровень, который есть сейчас. Считаю, что его достаточно, чтобы играть в РПЛ. В Екатеринбурге так сложились обстоятельства: сначала сидел под Годзюром, а потом получил травму. Пришёл Помазун, закрепился в составе, и мне уже было тяжело получать игровую практику», — рассказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

29-летний вратарь «Уфы» Олег Баклов выступал за «Урал» с января 2018 года по июль 2023 года за вычетом сезона-2021/2022, который футболист провёл в аренде в «КАМАЗе». В составе первой команды «шмелей» Баклов сыграл шесть матчей, в которых пропустил 11 голов, одну игру завершив «всухую».