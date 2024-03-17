«Для меня эти вещи — дичь». Лунёв — о том, что не понравилось в Германии

Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв назвал моменты, которые ему не понравились во времена жизни в Германии.

«Что не понравилось в Германии? Жёсткая пропаганда ЛГБТ*. Всё это у них со школ, детских садов. Мне это не нравится. Мы встречали разных русскоговорящих людей, они рассказывали, что у них в детских садах и школах, в первых классах есть уроки сексуального образования. Толерантности? Типа того.

Есть правила, приведу пример. Мальчик ударил девочку. Мама или папа приходят, вроде бы, это было в садике, и воспитательница говорит: «Ваш мальчик дерётся, он ударил эту девочку». И он [отец] начинает ребёнка ругать: «Ты что делаешь? Нельзя девочек трогать, они ведь девочки». А воспитатель ему отвечает: «Вы чему учите ребёнка? У нас все дети равны. Почему вы разделяете мальчика и девочку?».

Для меня это странная вещь. Воспитание, которое мне дали родители, система образования, которая у нас была в том числе и в садике, там были другие ценности. Для меня эти вещи — дичь. Есть гендерное разделение. Может ли женщина кого-то обидеть? У них что угодно делается, все равны. Ты можешь поменять пол, можешь ходить непризнанным полом. Кто я? Я — оно», — сказал Лунёв в интервью на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

*Запрещенная в России экстремистская организация