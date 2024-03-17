Лунёв — о системе «осень-весна»: при -15 после разминки думаешь о том, как вообще играть

Вратарь сборной России Андрей Лунёв высказался о проведении футбольных турниров в стране по системе «осень-весна».

«Изначально был посыл, чтобы быть как в Европе, чтобы под них были подстроены трансферные окна, чтобы команды должным образом были подготовлены к еврокубкам. Эта дискуссия (про целесообразность игры в зимний и предзимний период. — Прим. «Чемпионата») идёт с самого начала введения этой системы. У многих вопросы, у меня тоже. У нас игры составляются таким образом, что ты можешь играть в начале декабря в разных регионах при -15 или -20 градусов.

Помню, после первого тайма зашёл [в раздевалку], даже выходить не хотелось. Даже не после первого тайма, после разминки (смеётся). Разминку сделал, думаешь: «Ну его, как сейчас вообще играть?» А на разминке ты ещё весь укутанный.

Не знаю, кому это надо. Люди, которые там сидят, им вообще по барабану. Если они приходят на футбол, то сидят в VIP-ложах», — сказал Лунёв в интервью на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

С 2016 по 2021 год Лунёв выступал за «Зенит». Далее он представлял немецкий «Байер», а с 2023 года играет за «Карабах» из Азербайджана.