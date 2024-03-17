Андрей Лунёв ответил на вопрос, какая команда сильнее — «Байер» или «Ливерпуль»

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв ответил на вопрос, какая команда сильнее — леверкузенский «Байер» или английский «Ливерпуль».

«Байер» сейчас сильнее «Ливерпуля»? Честно, не смотрел «Ливерпуль» ни в чемпионате, ни в Лиге Европы, поэтому тяжело сказать. По результатам у них всё нормально», — сказал Лунёв в интервью на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.

В данный момент «Байер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии по футболу, набрав 67 очков в 25 проведённых матчах. «Ливерпуль» находится на второй строчке чемпионата Англии с 64 очками после 28 игр. При этом лондонский «Арсенал», возглавляющий таблицу, набрал столько же очков после аналогичного количества встреч.