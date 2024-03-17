Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Лодыгин отреагировал на вызов в сборную России впервые за восемь лет

Юрий Лодыгин отреагировал на вызов в сборную России впервые за восемь лет
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин поделился мнением о своём вызове в сборную России впервые за восемь лет.

«Вызов в сборную России был неожиданным. Затем приходит осознание, радость, потом задаёшь себе вопросы: «Почему так долго я не вызывался? Как восемь лет прошли так быстро?» Но это не претензия, а вопрос к себе. Всему своё время. Единственное, что шокирует: раньше я был везде самым молодым, а теперь я самый возрастной. Это самый большой шок, который я испытал», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Материалы по теме
Кафанов объяснил вызов Лодыгина в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android