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«Телефон разрывался». Захарян — о своём первом голе за «Реал Сосьедад»

«Телефон разрывался». Захарян — о своём первом голе за «Реал Сосьедад»
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Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, прибывший в расположение национальной команды, прокомментировал свой дебютный гол за баскский коллектив.

«Первый гол совпал с тем, что на следующий день поехал в сборную? Есть ли связь между этими событиями? Я думал об этом, но не знаю, если честно. Приятно, что забил. С таким хорошим настроением прилетел сюда. Много сообщений с поздравлениями было. Телефон разрывался, пытался всем ответить», — сказал Захарян в интервью на официальном канале сборной России в YouTube.

Напомним, в пятницу, 15 марта, Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» во встрече 29-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (2:0). До этого российский футболист провёл 30 матчей за баскскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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