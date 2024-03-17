«Держим руку на пульсе». Спортдир сборной Нидерландов де Йонг — о дружбе Депая и Промеса

Спортивный директор сборной Нидерландов Найджел де Йонг ответил на вопрос, как в команде относятся к тому, что её нападающий Мемфис Депай дружит с футболистом московского «Спартака» Квинси Промесом, на текущий момент находящимся под арестом в ОАЭ.

«Не мы решаем, с кем игрокам дружить, но важно поддерживать контакт. Я отношусь к разряду тех людей, которые реагируют на подобные вещи немедленно, держа руку на пульсе. Я уже общался на эту тему с Депаем. Но то, что мы обсуждали, оставлю при себе. Это ситуация постоянного балансирования», — приводит слова де Йонга Voetbalprimeur.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.