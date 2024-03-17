«Его поток денег начинает иссякать». Журналист De Telegraaf — о деле Промеса

Нидерландский журналист De Telegraaf Ван ден Хойвел, специализирующийся на вопросах криминалистики, поделился мнением о ситуации с задержанием нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Вполне может быть, что это дело затянется. Он выступает против своей экстрадиции, а сама эта процедура занимает много времени.

Разумеется, он действительно хотел играть в футбол в России ещё несколько лет. Для удобства предположим, что он получает там € 10 млн в год. Он хотел завершить карьеру и заработать денег. Теперь эта дверь с громким стуком захлопнулась. В России сейчас говорят: «У нас достаточно игроков». Вот и всё.

В тот момент, когда он больше не может играть в футбол, его поток денег прекращается. Кроме того, правосудие в Нидерландах наложило арест на большую часть его имущества. Постепенно он становится кем-то вроде рыцаря без коня, а его поток денег начинает иссякать. Проще говоря, над его головой сгустились тёмные тучи», — приводит слова Ван ден Хойвела Ajaxfansite.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.