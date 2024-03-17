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Антон Зиньковский оценил совет, который ему давал Роман Широков

Антон Зиньковский оценил совет, который ему давал Роман Широков
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Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мыслями о совете, который ему давал бывший полузащитник красно-белых Роман Широков.

«Роман Широков говорил, что мне нужно больше вступать в единоборства, не играть на чистых мячах? Да, я читал это высказывание. И он недавно на хоккее в декабре сказал мне то же самое. Согласен с этим. В прошлом сезоне играл и в обороне, латералем. Конечно, этот компонент надо улучшать. Но сейчас, думаю, этот компонент у меня лучше, чем раньше», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Антон Зиньковский принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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