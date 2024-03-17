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Новичок «Спартака» Угальде: Соболев помогает мне становиться лучше

Новичок «Спартака» Угальде: Соболев помогает мне становиться лучше
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Костариканский новичок московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал о конкуренции с российским нападающим Александром Соболевым.

«У нас хорошая конкуренция с Соболевым. Он мне помогает становиться лучше и я помогаю ему. Подобная внутренняя конкуренция очень полезна. Она будет помогать нам расти как футболистам. Для меня в любом случае только плюс иметь рядом и конкурировать с таким профессионалом, как Соболев», — приводит слова Угальде Metaratings.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей. Манфред Угальде принял участие в трёх матчах за «Спартак» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

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