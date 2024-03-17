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Юрий Лодыгин высказался о предстоящих матчах с Сербией и Парагваем

Юрий Лодыгин высказался о предстоящих матчах с Сербией и Парагваем
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Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин, вызванный в сборную России по футболу, поделился ожиданиями от товарищеских матчей с национальными командами Сербии и Парагвая.

«Я всегда думал, что могу снова оказаться в сборной.

Матчи с Сербией и Парагваем дают шанс показать себя, особенно молодым ребятам, которые играют в РПЛ. Можно попробовать свои силы с соперниками, которые играют в европейских чемпионатах.

Это возможность и для тренеров попробовать свои установки, которые они готовили. Только позитив от таких матчей. Нужно серьёзно отнестись к этому, показать всё на поле, потому что придут много болельщиков», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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