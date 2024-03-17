«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 1/8 финала этого соревнования «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форрест» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Каземиро. В свою очередь, в матче 1/8 финала Кубка Англии мерсисайдцы выиграли у «Саутгемптона» со счётом 3:0. В той встрече голами отметились нападающие Льюис Кумас и Джейден Даннс, оформивший дубль.

В последних пяти матча во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» три раза одержал победу и два раза проиграл. В последних пяти встречах во всех соревнованиях «Ливерпуль» четыре раза победил и один раз сыграл вничью.