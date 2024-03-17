«Ты маленький идиот». Гари Невилл вспомнил о перепалке с фанатом «Ливерпуля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил конфликтный эпизод с болельщиком «Ливерпуля», произошедшей во время одного из очных матчей между командами в его бытность футболистом.

«Я любил играть на «Энфилде» – 90 минут выслушивать оскорбления по поводу моей внешности, в основном от ребят, которые выглядели как актёры массовки из «Планеты обезьян».

Помню, как-то раз пухленький парень кричит мне: «Эй, Гари, мой отец сказал, что ты придурок!»

Я обернулся и ответил: «Да? У меня восемь медалей АПЛ, а что есть у тебя, помимо диабета? Ты маленький жирный идиот». И он весь залился слезами. Вот вся суть этого соперничества между командами, добродушное подшучивание друг над другом!», — приводит слова Невилла Man United Media в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 17 марта, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Матч начнётся в 18:30 мск.