«Ювентус» не смог поразить ворота «Дженоа» в Серии А. Команды сыграли вничью

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А между туринским «Ювентусом» и «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Джуа. Команды сыграли вничью — 0:0.

Отметим, что «Ювентус» завершал матч в меньшинстве из-за удаления сербского нападающего Душана Влаховича в компенсированное время второго тайма. Хозяева завершили матч с колоссальным преимуществом по количеству ударов в сторону ворот — 18:5.

Туринская команда делит вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу с «Миланом». В активе «Ювентуса» стало 59 очков. Они набрали их в 29 проведённых матчах. «Дженоа» располагается на 12-й позиции, завоевав 34 очка после аналогичного количества встреч.