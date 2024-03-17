Фанаты «Осасуны» кричали «Винисиус, умри!» во время матча Ла Лиги с «Реалом» — Marca

Во время минувшего матча 29-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Реал» (2:4) болельщики хозяев скандировали «Винисиус, умри!» в адрес крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Marca.

Подчёркивается, что защитник «Реала» Даниэль Карвахаль попросил судью матча Хуана Мартинеса Мунуэру отреагировать на этот эпизод, однако арбитр не принял никаких действий, а в послематчевом судейском отчёте, в разделе, посвящённом болельщикам, написал «Нормально».

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Напомним, в конце первого тайма Винисиус получил жёлтую карточку. На четвёртой минуте встречи бразильский футболист забил гол, а на 64-й минуте Винисиус оформил дубль.