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Фанаты «Осасуны» кричали «Винисиус, умри!» во время матча Ла Лиги с «Реалом» — Marca

Фанаты «Осасуны» кричали «Винисиус, умри!» во время матча Ла Лиги с «Реалом» — Marca
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Во время минувшего матча 29-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Реал» (2:4) болельщики хозяев скандировали «Винисиус, умри!» в адрес крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Marca.

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 4'     1:1 Будимир – 7'     1:2 Карвахаль – 18'     1:3 Диас – 61'     1:4 Винисиус Жуниор – 64'     2:4 Муньос – 90+1'    

Подчёркивается, что защитник «Реала» Даниэль Карвахаль попросил судью матча Хуана Мартинеса Мунуэру отреагировать на этот эпизод, однако арбитр не принял никаких действий, а в послематчевом судейском отчёте, в разделе, посвящённом болельщикам, написал «Нормально».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в конце первого тайма Винисиус получил жёлтую карточку. На четвёртой минуте встречи бразильский футболист забил гол, а на 64-й минуте Винисиус оформил дубль.

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