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Юрий Лодыгин назвал главное воспоминание, связанное со сборной России

Юрий Лодыгин назвал главное воспоминание, связанное со сборной России
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Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин, вызванный в сборную России по футболу впервые за восемь лет, поделился главным воспоминанием, которое у него связано с российской национальной командой.

«Если говорить о главном воспоминании о сборной России, то можно назвать даже некоторые товарищеские матчи. Они давали шанс сыграть против уже великих вратарей. Со сборной России я ездил на чемпионат мира, испытал там опыт, который на тот момент казался мне очень далёким. Но когда это наступило, то появилось ощущение, что так и должно быть.

Чемпионат мира и Европы — незабываемые эмоции! Понятно, что результат был не тот. Но подготовка к турнирам, поездка туда, первые матчи — ощущение огромного праздника», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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