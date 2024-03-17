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«Интер» заинтересован в подписании форварда «Лацио» Иммобиле

«Интер» заинтересован в подписании форварда «Лацио» Иммобиле
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Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «Интер» заинтересован в подписании 34-летнего бомбардира. Представители миланцев уже успели встретиться с агентами футболиста и обсудить детали возможного перехода. Отмечается, что сам игрок рассматривает уход из римской команды из-за давления со стороны фанатов.

Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «орлов» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

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