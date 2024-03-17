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Пике: победы «Барселоны» доставляют удовольствие фанатам, «Реалу» этого не достичь

Пике: победы «Барселоны» доставляют удовольствие фанатам, «Реалу» этого не достичь
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Экс-защитник «Барселоны» и основатель испанской Медиалиги Жерар Пике сравнил отношение испанской общественности к своему бывшему клубу с отношением к мадридскому «Реалу».

«В Испании всё ориентировано на столицу. Газеты и все остальные, они любят «Реал», а к «Барселоне» относятся как «да, мы о вас помним», но иногда тебе кажется, что ты не часть этой страны.

То, как «Барса» играет в футбол, является примером для всего мира, потому что, когда команда выигрывает, люди получают удовольствие от просмотра. Это то, чего «Реалу» никогда не достичь», — приводит слова Пике The Times.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 72 очка после 29 матчей. «Барселона» занимает третью строчку, отставая от мадридцев на 11 очков и имея при этом игру в запасе.

Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
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