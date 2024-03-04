Жерар Пике: в Европе предпочитают смотреть матчи «Барсы», а не «Реала»

Бывший центральный защитник «Барселоны» и основатель испанской Медиалиги Жерар Пике предположил, матчи какого гранда Ла Лиги больше всего предпочитают смотреть европейские футбольные болельщики.

«Если ты спросишь в Европе, матчи кого они предпочитают смотреть – «Барселоны» или «Реала», тебе ответят однозначно – «Барселоны».

Считаете это невозможным из-за того, что «Барса» сейчас переживает плохой период, а «Реал» лидирует в Ла Лиге? У матчей «Барсы» больше зрителей, чем у «Реала». Например, возьмём 9-й тур: «Реал» – «Осасуна» — 600 тыс. болельщиков посмотрели эту игру. В то же время «Гранада» – «Барса» – больше 1 млн человек», — приводит слова Пике Marca.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 66 очков после 27 туров. «Барселона» занимает третью строчку, отставая от мадридцев на восемь очков.