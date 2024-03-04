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Жерар Пике: в Европе предпочитают смотреть матчи «Барсы», а не «Реала»

Жерар Пике: в Европе предпочитают смотреть матчи «Барсы», а не «Реала»
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Бывший центральный защитник «Барселоны» и основатель испанской Медиалиги Жерар Пике предположил, матчи какого гранда Ла Лиги больше всего предпочитают смотреть европейские футбольные болельщики.

«Если ты спросишь в Европе, матчи кого они предпочитают смотреть – «Барселоны» или «Реала», тебе ответят однозначно – «Барселоны».

Считаете это невозможным из-за того, что «Барса» сейчас переживает плохой период, а «Реал» лидирует в Ла Лиге? У матчей «Барсы» больше зрителей, чем у «Реала». Например, возьмём 9-й тур: «Реал» – «Осасуна» — 600 тыс. болельщиков посмотрели эту игру. В то же время «Гранада» – «Барса» – больше 1 млн человек», — приводит слова Пике Marca.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 66 очков после 27 туров. «Барселона» занимает третью строчку, отставая от мадридцев на восемь очков.

Турнирная таблица испанской Примеры - 2023/2024
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