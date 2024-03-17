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Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 4:3, результат матча 1/4 финала Кубка Англии 17 марта

«МЮ» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля» в 1/4 финала Кубка Англии
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17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 3
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мактоминей – 10'     1:1 Мак Аллистер – 44'     1:2 Салах – 45+2'     2:2 Антони – 87'     2:3 Эллиотт – 105'     3:3 Рашфорд – 112'     4:3 Диалло – 120+1'    
Удаления: Диалло – 120+2' / нет

«Манчестер Юнайтед» вышел вперёд уже на 10-й минуте. В составе хозяев забил полузащитник Скотт Мактоминей. Гости под занавес тайма не только отыгрались, но и повели. На 44-й минуте забил хавбек Алексис Мак Аллистер, а спустя три минуты отметился нападающий Мохамед Салах. В концовке второй половины хозяева сравняли счёт. В их составе забитый мяч в свой актив записал вингер Антони. Таким образом, основное время встречи завершилось вничью — 2:2.

В первом дополнительном тайме «Ливерпуль» вновь вырвался вперёд. Этому на 105-й минуте поспособствовал полузащитник Харви Эллиотт. На 112-й минуте Маркус Рашфорд сравнял счёт.

В компенсированное ко второму экстра-тайму время «Манчестер Юнайтед» вырвал победу усилиями Амада Диалло и вышел в полуфинал Кубка Англии.

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