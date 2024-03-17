«МЮ» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля» в 1/4 финала Кубка Англии

17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» вышел вперёд уже на 10-й минуте. В составе хозяев забил полузащитник Скотт Мактоминей. Гости под занавес тайма не только отыгрались, но и повели. На 44-й минуте забил хавбек Алексис Мак Аллистер, а спустя три минуты отметился нападающий Мохамед Салах. В концовке второй половины хозяева сравняли счёт. В их составе забитый мяч в свой актив записал вингер Антони. Таким образом, основное время встречи завершилось вничью — 2:2.

В первом дополнительном тайме «Ливерпуль» вновь вырвался вперёд. Этому на 105-й минуте поспособствовал полузащитник Харви Эллиотт. На 112-й минуте Маркус Рашфорд сравнял счёт.

В компенсированное ко второму экстра-тайму время «Манчестер Юнайтед» вырвал победу усилиями Амада Диалло и вышел в полуфинал Кубка Англии.