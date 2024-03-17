Клопп и Гвардиола больше не смогут сыграть между собой в нынешнем сезоне

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и «Ливерпуль» Юргена Клоппа больше не смогут сыграть в текущем сезоне. Это связано с тем, что мерсисайдцы вылетели из Кубка Англии. Таким образом, больше не осталось турниров, где гранды АПЛ могли бы сыграть между собой.

Напомним, 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время, что выбило «Ливерпуль» из турнира. «Манчестер Сити», в свою очередь, 16 марта обыграл «Ньюкасл» и вышел в 1/2 финала Кубка Англии.

Напомним, команды Гвардиолы и Клоппа в нынешнем сезоне встречались дважды в рамках чемпионата Англии. Обе игры завершились ничейным результатом – 1:1.