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Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 29-го тура Примеры

«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 29-го тура Примеры
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Сегодня, 17 марта, в матче 29-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток матча прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Атлетико»: Облак, Мандава, Молина, Савич, Витсель, Де Пауль, Барриос, Льоренте, Лино, Мората, Рикельме.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Форт, Кубарси, Роберто, Гюндоган, Рафинья, Феликс, Левандовски.

Команды уже встречались в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Испании по футболу. Это произошло 3 декабря 2023 года в Каталонии. Тогда сине-гранатовые оказались сильнее соперника, победив со счётом 1:0. В составе «Барселоны» единственный гол забил португальский нападающий Жоау Феликс, который летом был арендован у «Атлетико».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко. Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице. Что касается «Атлетико», то он заработал за 29 матчей 55 очков. Мадридский клуб занимает пятую позицию.

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