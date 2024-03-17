Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Райо Вальекано» обыграл «Бетис» в матче 29-го тура Ла Лиги

«Райо Вальекано» обыграл «Бетис» в матче 29-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Лежён – 40'     2:0 Камельо – 78'    

На 40-й минуте счёт в матче открыл защитник «Райо Вальекано» Флорьян Лежён. На 78-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий хозяев Серхио Камельо. В матче было показано восемь предупреждений.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Райо Вальекано» занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. «Бетис» находится на седьмом месте, заработав 42 очка.

Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android