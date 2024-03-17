«Райо Вальекано» обыграл «Бетис» в матче 29-го тура Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

На 40-й минуте счёт в матче открыл защитник «Райо Вальекано» Флорьян Лежён. На 78-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий хозяев Серхио Камельо. В матче было показано восемь предупреждений.

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«Райо Вальекано» занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. «Бетис» находится на седьмом месте, заработав 42 очка.