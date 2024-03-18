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Футболисты «Фенербахче» подрались с фанатами «Трабзонспора» после матча чемпионата Турции

Футболисты «Фенербахче» подрались с фанатами «Трабзонспора» после матча чемпионата Турции
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Матч 30-го тура турецкой Суперлиги между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3) закончился дракой футболистов команды гостей с фанатами хозяев.

Турция - Суперлига . 30-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
2 : 3
Фенербахче
Стамбул
0:1 Фред – 13'     0:2 Фред – 45+4'     1:2 Барди – 63'     2:2 Трезеге – 78'     2:3 Батшуайи-Атунга – 87'    

«Фенербахче» одержал победу, забив решающий гол на 87-й минуте.

После финального свистка футболисты «Фенербахче» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась драка, в которой принимали участие игроки гостей.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает второе место, имея в своём активе 79 очков. «Трабзонспор» после 30 туров располагается на третьей строчке с 49 очками. На первом месте находится «Галатасарай», который после аналогичного количества матчей имеет в своём активе 81 очко.

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