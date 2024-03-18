«ПСЖ» разгромил «Монпелье» благодаря хет-трику Мбаппе в матче Лиги 1

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» (Монпелье, Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Флоран Батта. Гости одержали победу в матче со счётом 6:2.
На 14-й минуте матча гол забил полузащитник «ПСЖ» Витинья с передачи Килиана Мбаппе. На 22-й минуте забил уже сам французский нападающий с передачи соотечественника Рандаля Коло Муани. На 30-й минуте нападающий Арно Норден сократил отставание хозяев в счёте, а на 45+2-й минуте Тежи Саванье с пенальти сделал счёт равным. На 50-й минуте Мбаппе оформил дубль. Ему ассистировал Баркола. Через три минуты полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин с передачи Коло Муани увеличил преимущество гостей. На 63-й минуте Мбаппе оформил хет-трик. Ассистировал нападающему Витинья. На 86-й минуте окончательный счёт в матче установил игрок парижан Нуну Мендеш.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 26 матчей. «Монпелье» находится на 14-м месте, заработав 26 очков.
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