«Интер» — «Наполи»: Жесус сравнял счёт на 82-й минуте

В эти минуты на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане (Италия) проходит матч 29-го тура Серии А между «Интером» и «Наполи». В качестве главного арбитра встречи выступает Федерико Ла Пенна. Матч начался в 22:45 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 82-й минуте защитник «Наполи» Жесус сравнял счёт в матче.

После 28 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 78 очков и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Серии А «Наполи» заработал 44 очка и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 14-го тура итальянской Серии А. В той игре миланская команда разгромила «Наполи» со счётом 3:0. Также команды играли между собой в финале Суперкубка Италии, где «Интер» также одержал победу (1:0).