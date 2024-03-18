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Кварацхелия отреагировал на то, что его сравнивают с Марадоной

Кварацхелия отреагировал на то, что его сравнивают с Марадоной
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Левый вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о том, что его сравнивают с Диего Марадоной.

«Наполи» — великая команда с великими легендами, Марадона играл здесь, и нет никого лучше. Это также фантастический город и, по моему мнению, тут один из лучших клубов в мире. Подобные вещи делают пребывание в клубе незабываемым. Марадона — бог Неаполя. Когда тебя с ним сравнивают это приятно. Но, конечно, я не могу сравнивать себя с ним, потому что он один из лучших игроков в истории. Я, конечно, невероятно горжусь тем, что болельщики называют меня «Кварадона», это для меня очень много значит», — приводит слова Кварацхелии Football Italia.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

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