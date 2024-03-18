Скандальный гол «Наполи» прервал невероятную серию «Интера»

«Интер» и «Наполи» закрыли программу 29-го тура итальянской Серии А. Ключевыми стали концовки каждого из таймов.

На этой неделе оба клуба вылетели из Лиги чемпионов. «Интер» драматичным образом проиграл «Атлетико» в серии пенальти, а «Наполи» не справился на выезде с «Барселоной» (1:3) после ничьей в первом матче. Встречу на стадионе «Джузеппе Меацца» можно было охарактеризовать как игру чемпиона прошлого сезона с почти чемпионом нынешнего. Вряд ли кто-то верит, что чёрно-синие упустят огромный отрыв от ближайшего преследователя.

То, что «Наполи» будет сложно, стало понятно на первых минутах. Запомнилась атака, когда вратарь «Наполи» Алекс Мерет последовательно отразил удары Маттео Дармиана и Лаутаро Мартинеса, а потом Николо Барелла отправил мяч на трибуны. Три удара в одной атаке — отдельный привет обороне «Наполи».

Плюс гостям повезло в одном из эпизодов, когда Амир Ррахмани зацепил ногу Мартинеса в штрафной площади «Наполи». Не будь офсайда в начальной фазе атаки, судья наверняка указал бы на «точку». А так — свободный удар в пользу «Наполи». Кстати, гости до перерыва так ни разу и не пробили в створ. Неаполитанцам явно не хватило Виктора Осимхена, который остался в запасе. Вышедший на месте центрального нападающего Джакомо Распадори смотрелся далеко не так интересно.

И всё-таки «Наполи» дрогнул ещё до свистка на перерыв. Любопытно, что автором гола стал Маттео Дармиан. Правый латераль прибежал в штрафную площадь соперника и вонзил мяч в сетку с позиции центрального нападающего. Это второй гол итальянца в нынешнем сезоне в Серии А. Первый он оформил в конце февраля в домашней игре с «Аталантой» (4:0).

«Наполи» впервые в сезоне не проиграл «Интеру» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

После перерыва казалось, что «Интер» скорее забьёт второй мяч, нежели «Наполи» отыграет один. Но на помощь гостям пришёл стандарт. Бенжамен Павар неудачно сбросил мяч на дальнюю штангу после углового, а Жуан Жесус спокойно реализовал свой шанс. Но интересно другое: а был ли этот самый угловой? На повторе показалось, что защитник «Интера» успел выбить мяч ещё до того, как тот пересёк линию ворот. Тем не менее боковой судья показал на угол поля, и с этого стандарта «Наполи» сравнял счёт. В Италии после такого точно будет скандал.

Южане впервые в сезоне не проиграли «Интеру». В первом круге чёрно-синие разнесли соперника в Неаполе (3:0), а потом обыграли неаполитанцев (1:0) в финале Суперкубка Италии. А ещё команда Симоне Индзаги прервала впечатляющую серию из 10 побед в Серии А. Неаполитанцы, в свою очередь, не проигрывают в чемпионате на протяжении шести встреч. Правда, «Наполи» всё ещё занимает седьмое место в таблице, а вот «Интер» находится на первой строчке с отрывом от ближайшего преследователя в 14 очков.