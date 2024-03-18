Аллегри разъярённо ответил журналисту после матча «Ювентуса» в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничейный результат матча 29-го тура Серии А против «Дженоа» (0:0).

«Мы на третьем месте в таблице. Вы знаете, каково быть тренером? Я не знаю, каково быть журналистом. Я не следую тому, что говорит общественность, я делаю то, что правильно для команды. Я не рассказываю журналисту, как ему делать свою работу, так что не рассказывайте мне, как делать мою.

Как мы набрали 7 очков за 8 туров? А как мы набрали 46 очков за 19 туров? Если вы зададите мне более умный вопрос, я более умно вам отвечу. Как у тренера, работающего в «Ювентусе», у меня есть цель, которую нужно достичь. Я разочарован, что результата сейчас нет, но все делают ошибки. Я делаю свой выбор во благо команды. Я никогда не следовал общественным настроениям.

Может быть, я ошибаюсь, не используя трёх нападающий, а может быть, я прав. Я просто знаю, что моя роль – вывести команду в четвёрку лучших, и мы на пути к этому. Я доволен тем, что ребята сделали сегодня, и это хорошая отправная точка для следующих девяти матчей», — цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, «Ювентус» добыл лишь одну победу в восьми последних матчах.