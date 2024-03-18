Клопп рассказал, повлияет ли поражение от «МЮ» на его решение об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, повлияет ли поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии на его решение об уходе из мерсисайдского клуба.

«Решение уже принято, оно не имеет ничего общего с тем, что происходит сейчас. Мне жаль, если я не могу объяснить это понятным языком. Возможно, мне стоит попробовать сказать по-немецки, и вы переведёте! Но не уверен, что получится лучше», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время.