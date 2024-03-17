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Клопп — о поражении от «МЮ» в Кубке Англии: мы должны были всё закончить во втором тайме

Клопп — о поражении от «МЮ» в Кубке Англии: мы должны были всё закончить во втором тайме
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии.

«Очень интенсивная напряжённая игра. Им удался хороший старт, а нам нет. Мы использовали время, адаптировались. Нужно было закончить игру, это у нас не получилось. Если преимущество большое, но разница только в один гол, то соперник всегда может это использовать.

Парни всё отдали. Конечно, решения были не лучшими. Мы должны принять результат. Соперник заслужил выход дальше. Мы должны были всё закончить ещё во втором тайме, а потом они вернулись.

Наши парни показали характер, невероятные усилия», – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время.

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