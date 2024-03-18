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Хосеп Гвардиола: важно, что Бернарду Силва остался в «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола: важно, что Бернарду Силва остался в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике своей команды Бернарду Силве.

«Все его любят, и мы хотим видеть его здесь. Очень важно, что он остался с нами», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Бернарду 29 лет, за «Манчестер Сити» он выступает с 2017 года. Действующий контракт универсального полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Силвы в € 80 млн. В нынешнем сезоне португалец провёл 36 матчей с учётом всех соревнований, забил девять голов и сделал пять результативных передач. «Манчестер Сити» после 28 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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