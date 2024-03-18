Быстров: в полуфинале Кубка «Зенит» будет играть на победу, а вот «Спартак» — не знаю

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о предстоящем противостоянии «Зенита» и «Спартака» на стадии полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, после зимнего перерыва «Зенит» и «Спартак» уже встречались в матче 19-го тура РПЛ. В рамках Кубка московский клуб встретится с петербургской командой 3 апреля в 16:00 мск на «Лукойл Арене».

«Полуфинал «Зенит» — «Спартак» в Кубке России — это отлично. Как минимум ещё два хороших матча мы увидим. Думаю, что болельщики с удовольствием пойдут на эти матчи. Конечно, чуть-чуть меняет статус противостояния тот факт, что никто не вылетает из Кубка.

«Зенит» точно будет играть на победу, а «Спартак» — не знаю. Потому что некоторые болельщики желали, чтобы «Спартак» прошёл по нижней сетке, чтобы не встречаться рано ни с «Зенитом», ни с ЦСКА», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.